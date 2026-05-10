Las autoridades investigan un asesinato ocurrido en la carretera 857, kilómetro 1.6, debajo del puente de la Ruta 66, en el barrio Canovanillas de Carolina, donde fue hallado el cuerpo de un hombre baleado.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala.

El occiso no ha sido identificado hasta el momento. Este fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello castaño oscuro, ojos marrones, aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de estatura y unas 175 libras de peso.

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Como señas particulares, tenía barba y varios tatuajes en ambos brazos, el pecho, el lado derecho del rostro y el área del cuello, donde se leía “L E”. Vestía una camiseta negra con imágenes de Scarface, pantalón corto deportivo negro y tenis Nike del mismo color.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en conjunto con la fiscal Lismar Rodríguez, asumieron la investigación del caso para esclarecer los hechos.