Una mujer de más de 80 años fue encontrada sin vida esta tarde en una piscina de una residencia ubicada en la calle Plaza 10 de la urbanización Cambridge Park, en Río Piedras, informó la Policía.

De manera preliminar, se indicó que el hijo de la mujer la encontró flotando en la piscina y alertó a las autoridades. La Policía recibió la llamada a eso de las 4:38 p.m.

El CIC de San Juan y el Centro de Mando de San Juan confirmaron la situación. Las circunstancias en que ocurrió el incidente se encuentran bajo investigación.