El cadáver de una mujer fue localizado durante la madrugada de hoy, lunes, al lado de un edificio en la avenida Manuel Fernández Juncos, en Puerta de Tierra, San Juan, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía.

Las autoridades recibieron la llamada de alerta a las 2:20 a.m. sobre una persona inconsciente y cuando llegaron los patrulleros localizaron el cuerpo que aún no ha sido identificado. Paramédicos certificaron que no tenía signos vitales.

La fallecida fue descrita como de tez negra, de unos 40 años de edad, 5′3″ de estatura, 130 libras de peso, cabello marrón y vestía una blusa de manga corta color rosa, un pantalón largo verde tipo sudadera, tenis blancos y en la cabeza llevaba un pañuelo anaranjado.

El agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios de San Juan investigó la escena y el fiscal Jorge Vélez Rúa, envió el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para fines de su identificación y autopsia.