Un hombre de 52 años fue encontrado muerto en la tarde de ayer, viernes, en una casa en la que laboraba en Cupey, San Juan, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:25 p.m., en la urbanización Paseo de la Fuente.

El informe preliminar indica que “se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre persona que no responde en el lugar. Al personarse los uniformados, encontraron que un hombre, identificado como Franklin Antonio Gonzalez Mejía, de 52 años, yacía boca arriba en el suelo de la piscina de la residencia en la que laboraba”.

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Paramédicos de la compañía de ambulancia Albaladejo detectaron que el hombre no tenía signos de vida y un doctor de control médico certificó la muerte.

“Preliminarmente, se indicó que en el área todo se encontraba en aparente orden y el cuerpo no presentaba signos de violencia”, destacó la Policía en su informe.

El agente José González, de la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal de turno, Graceli Vega Bermúdez, investigan.

Se indicó que la fiscal ordenó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para que se determinara la causa de muerte.