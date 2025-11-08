Un hombre fue encontrado muerto este sábado en los predios de una estación de gasolina de Morovis, luego de haberle disparado más temprano a su suegro, informó la Policía.

El incidente ocurrió a eso de las 10:19 a.m. cuando Carlos Marrero Díaz, de 54 años, llegó portando un arma de fuego hasta la residencia de su suegro, identificado como Carlos Rafael Maldonado Rodríguez, de 82 años, y le disparó.

Tras el incidente, el hombre se estacionó en la estación de gasolina Uno, del barrio Cuchilla, de Morovis. Allí, se privó de la vida en el interior de la guagua Toyota Tacoma, de color blanco, del año 2010.

De inmediato, no se ha informado el estado de salud del herido.

El agente Jorge L. Navedo Rivera, adscrito al distrito de Morovis, investiga preliminarmente. El caso será investigado por la División Homicidios de Arecibo, junto a agentes de Bayamón.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.