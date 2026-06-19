Encuentran osamenta en finca de ganado en Villalba
La División de Homicidios del CIC de Ponce se encuentra en la escena.
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Una osamenta que aparenta ser humana fue hallada en horas del mediodía de hoy, viernes, en una finca de ganado ubicada en el sector El Chichón, en Villalba.
Según informó la oficina de prensa de la Policía, a las 12:15 del mediodía se notificó sobre el inusual hallazgo.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.