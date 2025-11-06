Enmascarados asaltan a guía turístico y a varios turistas en medio de un tour en Ceiba
Los individuos armados intimidaron al grupo.
Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un robo ocurrido la tarde del miércoles en el sector Charco Frío, en Ceiba, donde varios individuos armados asaltaron a un guía turístico y a cinco turistas que lo acompañaban.
El asalto fue reportado a eso de la 1:30 de la tarde en el kilómetro 9.8 de la carretera 971, en el barrio Sonadora. De acuerdo con el querellante, varios hombres con los rostros cubiertos y portando armas de fuego se acercaron al grupo, los amenazaron y les anunciaron el robo.
Los asaltantes se apropiaron de un vehículo Suzuki Vitara gris del año 2003, con tablilla FJP-679, además de teléfonos celulares, bultos, carteras y documentos personales pertenecientes a los turistas.
Dos de las personas afectadas sufrieron golpes en el rostro, pero fueron atendidas por paramédicos en el lugar y no requirieron traslado a un hospital.
Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la pesquisa.