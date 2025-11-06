Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un robo ocurrido la tarde del miércoles en el sector Charco Frío, en Ceiba, donde varios individuos armados asaltaron a un guía turístico y a cinco turistas que lo acompañaban.

El asalto fue reportado a eso de la 1:30 de la tarde en el kilómetro 9.8 de la carretera 971, en el barrio Sonadora. De acuerdo con el querellante, varios hombres con los rostros cubiertos y portando armas de fuego se acercaron al grupo, los amenazaron y les anunciaron el robo.

Los asaltantes se apropiaron de un vehículo Suzuki Vitara gris del año 2003, con tablilla FJP-679, además de teléfonos celulares, bultos, carteras y documentos personales pertenecientes a los turistas.

Dos de las personas afectadas sufrieron golpes en el rostro, pero fueron atendidas por paramédicos en el lugar y no requirieron traslado a un hospital.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la pesquisa.