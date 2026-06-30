La gasolinera Gulf localizada en el kilómetro 160.4 de la carretera PR-3, en Salinas fue asaltada esta madrugada por cuatro pistoleros, informó la oficina de prensa de la Policía.

La querella se recibió a las 2:36 a.m. de hoy, martes, mientras la empleada estaba laborando dentro de las instalaciones y cuatro enmascarados armados, mediante amenaza e intimidación irrumpieron en el área de pago.

Los delincuentes se apropiaron ilegalmente de $300 en efectivo y mercancía de la gasolinera.

Además, ocasionaron daños al teléfono celular de la querellante.

La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $1,000.

Nadie resultó herido durante el incidente.

El agente José de Jesús, adscrito al Distrito de Salinas, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.