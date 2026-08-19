Un ciudadano fue víctima de un robo domiciliario esta madrugada, en el barrio Almirante Norte, en Vega Baja.

De acuerdo con la información ofrecida por el querellante, cerca de las 2:30 de la madrugada de hoy, miércoles, dos pistoleros vestidos de negro y con pasamontañas en el rostro, bajo amenaza e intimidación, lo ataron y lo despojaron de $600.00 en efectivo.

Además, huyeron a pie con varias cartas que contenían dinero que no fue contabilizado.

El caso será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vea Baja para continuar con la pesquisa