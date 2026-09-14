Una residente del edificio 25 del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, fue asaltada a mano armada, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a eso de la 1:00 a.m. para reportar que tres enmascarados vestidos con ropa color negro, dos portando armas de fuego y uno con un martillo en la mano se acercaron a la escalera y le exigieron que abriera la puerta.

Los delincuentes les causaron daños a las cámaras de seguridad.

Además, se apropiaron ilegalmente de un andador, un televisor de 75 pulgadas, una sierra eléctrica, un disco duro y un par de pantalas de 10 quilates, valoradas en $140.

No se informó sobre personas heridas.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.