Enmascarados se llevan la caja fuerte de una residencia en Santa Isabel
Contenía armas de fuego, cargadores, balas y prendas.
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Dos enmascarados perpetraron un robo domiciliario que fue reportado a las autoridades eso de las 8:44 de la noche de ayer, martes, en el sector La Loma del barrio Velázquez, en Santa Isabel.
La querellante narró que cuando su hija llegó a la residencia, se percató que la puerta principal estaba abierta. Al entrar, se encontró con los delincuentes vestidos de negro y con guantes rojos, los cuales mediante la fuerza le restringieron la libertad y la llevaron a la habitación principal.
Acto seguido, registraron toda la casa y se apropiaron de una caja fuerte que contenía una pistola marca Sig Sauer, modelo P320, M18 y de calibre 9 milímetros, un Pistol Springfield AR-15, cuatro cargadores y municiones de diferentes calibres.
Además, robaron un reloj plateado con diamantes, marca Cartier y una pulsera en oro.
Los ladrones se marcharon de la residencia sin causar daño físico a la perjudicada.
Al sacar la caja fuerte de la residencia le causaron daños al vehículo Honda modelo HR-V, del año 2025.
Esta querella fue referida al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.