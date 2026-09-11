Enmascarados se tumban de $23,000 de una residencia en Isabela
El querellante fue agredido en medio del asalto.
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Dos enmascarados perpetraron esta madrugada un robo domiciliario, en el barrio Galateo Bajo, en Isabela, donde se apropiaron ilegalmente de $23,000 en efectivo.
Según informó el querellante, a eso de la 1:00 a.m. de hoy, viernes, los asaltantes lograron acceso al interior de su residencia mediante amenaza e intimidación, mientras le apuntaban con un arma de fuego.
Acto seguido, lo agredieron en el rostro y lo llevaron hasta una de las habitaciones de donde se apropiaron del dinero en efectivo; un reloj en oro marca Invicta; un teléfono celular y un rifle marca Smith & Wesson.
La propiedad hurtada tiene un valor total estimado de $24,600.
El agente Luis V. Pérez Badillo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa.