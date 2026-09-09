Tres enmascarados armados perpetraron esta mañana un robo domiciliario en una residencia de la urbanización Valle Arriba Heights, en Carolina, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 8:30 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 reportando el robo domiciliario.

Según surge de la pesquisa preliminar, los delincuentes entraron a la residencia donde se encontraba una pareja de comerciantes, con un menor de edad, y bajo amenaza con armas de fuego se apropiaron de $7,500 en efectivo.

Además, robaron prendas y monedas de colección valorados en $200,000 aproximadamente y un arma de fuego.

Los tres asaltantes huyeron en una guagua Toyota FJ Cruiser del año 2010, la cual abandonaron en una de las calles aledañas a la residencia.

No se reportaron heridos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo a cargo de la pesquisa.