El juicio contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, acusado por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira Ríos, en medio de una disputa vecinal en la urbanización estancias de Yiodomar en Yauco, que se lleva a cabo en la sala del juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, podría finalizar hoy, viernes.

El desfile de prueba terminó ayer jueves con los últimos dos testimonios, entre ellos el del patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) Carlos Chávez, quien reveló que la víctima murió instantáneamente y que el examen toxicológico arrojó 0.19% en su organismo.

El Ministerio Público representado por las fiscales Limarí Cobián Lugo y Natalia Pizzaro Pérez, consume hoy su turno para someter sus argumentos finales basado en sus argumentos de que el imputado no disparó al biólogo en legítima defensa. Luego le corresponde a su defensa representada por el licenciado Adán Carlos Rivera y los planteamientos finales del Ministerio Público.

El pasado 5 de noviembre durante una vista preliminar en alzada el juez Gian Gracía determinó causa para juicio en los delitos de asesinato en segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la viuda de Viqueira Ríos, Moshayra Vicente Cruz quien es la testigo principal de la fiscalía.

El científico, fundador y director ejecutivo de la organización Protectores de Cuencas, Inc., y el entonces enfermero mantenían disputas vecinales, desde los años 2020 y 2021, por incidentes de ruidos y la construcción de una verja en un terreno, entre otras causas. Estos incidentes se ventilaron en el tribunal por la vía civil, pero no se radicaron querellas en la Policía de Puerto Rico.

El día de los sucesos, el 15 de julio de 2025, según reveló la pesquisa, el altercado fue por la colocación de una bocina en el techo de la casa de Meléndez Velázquez que emitía el canto de coquíes.

Durante el proceso y el análisis de los vídeos de las cámaras de seguridad se observó que en medio del altercado y los improperios que le gritaban al enfermero, el biólogo le lanzó piedras hacia su marquesina y disparó su arma de fuego sin alcanzarlo.

Minutos después, Meléndez Velázquez salió armado y llegó frente a la marquesina de él donde le disparó con una pistola que tiene un accesorio que le extiende su longitud.