Agentes adscritos al precinto de Río Piedras, investigaron una querella por escalamiento, reportada en la madrugada de hoy, en el taller de CarTech Auto Center, en la calle Bori.

Según alegó el querellante, a eso de las 2:30 a.m. un individuo rompió las planchas de zinc del lado izquierdo del edificio, que colinda con una gomera de la gasolinera Total para entrar en la estructura.

Del interior se apropió ilegalmente de varias herramientas y pistolas de impacto, con un valor que sobrepasa los $10,000.

El agente David Beauchamp, del Precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.