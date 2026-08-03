Los restaurantes de comida rápida Subway y Wing Stop, y la tienda All Ways 99, del centro comercial Plaza Atenas, en Manatí, fueron escalados durante la madrugada de hoy, lunes, y de ellos se llevaron sobre $10,000, según informó la oficina de prensa de la Policía.

Los investigadores observaron los daños ocasionados a la ventanilla del servi-carro de Subway, por donde entraron al negocio para apropiarse de $1,803.03 de la caja fuerte.

Acto seguido, dentro de la misma estructura, en Wing Stop, le ocasionaron daños a la puerta que da acceso a las cámaras de seguridad y cortaron los cables.

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Además, se apropiaron de $4,778.18 en efectivo que se encontraban guardados en la bóveda.

En la tienda All Ways 99, forzaron la puerta posterior de la tienda y cortaron el candado de la puerta corrediza para entrar.

Ocasionaron daños a la caja de seguridad, y a un módulo de madera que ubica en la parte posterior, apropiándose de $3,516.65 en efectivo.

Además, le ocasionaron daños a un cajero automático ATM de Oriental Bank, que se encuentra dentro del establecimiento. Se desconoce la cantidad de dinero que se apropiaron.

Personal de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, continuarán con la pesquisa.