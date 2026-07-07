Escaladores hurtan dinero de gasolinera en Yabucoa
También huyeron con mercancía.
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La estación de gasolina Gulf ubicada en el kilómetro 88.8 de la carretera PR‑3, en el barrio Aguacate en Yabucoa fue escalada esta madrugada.
Según informó el querellante, alguien ocasionó daños a los candados de la puerta corrediza de la entrada principal logrando acceso al interior de donde se apropiaron de mercancía y dinero en efectivo.
Además, causaron daños al sistema de seguridad.
El perjudicado estimó los daños y la propiedad hurtada en aproximadamente $5,000.
El agente Eduardo Santiago realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao.