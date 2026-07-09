La farmacia Caridad localizada en la carretera PR-2 en Vega Alta, fue escalada esta madrugada, según informó la oficina de prensa de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 3:38 a.m. de hoy, jueves, se notificó a los policías de Vega Alta sobre el escalamiento del que se percataron cuando llegaron sus encargados a trabajar y encontraron las puertas forzadas.

Según el querellante, la estructura de la tienda presenta múltiples daños que fueron estimados en los $10,000 aproximadamente.

De acuerdo con el inventario se apropiaron de $1,668 en efectivo de una caja fuerte y forzaron una máquina de ATM, no se informó si se extrajo dinero.

Les ocasionaron daños al sistema de alarma y a las cámaras de seguridad del negocio.

La querella de escalamiento fue referida a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Vega Baja.