( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos al Distrito de Naguabo, investigaron una querella de escalamiento reportada en horas de la mañana de hoy, viernes, en la gasolinera Phillips 66, ubicada en la carretera PR‑192, de ese municipio.

Según informó el querellante, alguien ocasionó daños a la puerta frontal del establecimiento, logrando acceso al interior de donde se apropiaron de mercancía variada y dinero en efectivo.

Además, le ocasionaron daños a tres máquinas de juego y al sistema de seguridad.

El perjudicado estimó los daños y la propiedad hurtada en unos $25,000.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, tiene a cargo la pesquisa.