La gasolinera Gulf, ubicada en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-824, del barrio Galateo, en Toa Alta, fue escalada esta madrugada, según informó la oficina de prensa de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que cuatro hombres con los rostros cubiertos, vestidos con ropa color negro y utilizando guantes, forzaron la puerta posterior del negocio para lograr acceso al interior.

Una vez dentro, los sospechosos se apropiaron de aproximadamente $8,000 en efectivo de las máquinas tragamonedas y ocasionaron daños a tres de ellas, las cuales fueron valoradas en aproximadamente $20,000 cada una.

De igual forma, se apropiaron de 50 cartones de cigarrillos, valorados en aproximadamente $5,000, así como de $250 en efectivo que estaban en la caja registradora.

La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.