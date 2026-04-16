Mercancía valorada en miles de dólares fue hurtada ayer durante un escalamiento en la joyería GGJWLRY localizada en la avenida Lomas Verdes en Bayamón.

El querellante que le alertó que la puerta de su negocio estaba forzada y al entrar se percató que habían ocasionado daños a la propiedad y hurtado mercancía.

Según el inventario preliminar del comerciante, se apropiaron de relojes, baterías de relojes, una cantidad no precisada de prendas y accesorios.

El valor aproximado de la propiedad hurtada alcanzó los $20,000.

También se apropiaron de una caja fuerte valorada en $300, pero no se reveló si contenía dinero en efectivo u otros valores.

Le ocasionaron daños a una vitrina de cristal, a dos cámaras de seguridad y a los cables del DVR de la entrada del establecimiento, El estimado de los daños asciende a $2,000.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.