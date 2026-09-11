Una querella por escalamiento se reportó a media mañana de hoy, viernes, una residencia situada en el camino Los Pizarro, en Cupey, donde se apropiaron de prendas.

Según informó la querellante, alguien obtuvo acceso a su hogar y subió al segundo piso donde buscó en el interior de los cuartos dejando todo en desorden.

De la habitación principal se apropiaron del armario de una cadena de oro con un dije de una balanza por signo zodiacal Libra; un anillo marca Tous con una estrella; un set de prendas Tous doradas, compuesto de una cadena con un osito y unas argollas finas.

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Además, hurtaron un collar con cadena Tous plateado; un collar Tiffany con dos corazones en color turquesa; un set de pantallas y sortijas Pandora plateadas; una sortija con forma de espiral plateada; y su sortija de matrimonio.

Al mismo tiempo, se llegaron dos Apple Watch y un Swatch dorado.

La perjudicada valoró la propiedad en más de $2,690.

La División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan, tomaron fotos y levantaron huellas dactilares del área de la puerta de entrada principal, y de varios recipientes que contenían las prendas.

La agente Marielys Morales, del Precinto de Cupey, investigó inicialmente la querella y la refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.