Escaladores hurtan propiedad valorada en $38,000 en Orocovis
También le ocasionaron daños a una guagua.
Una querella por escalamiento se reportó ayer, jueves en la carreterra PR-569 del barrio Sabana, en Orocovis, donde hurtaron propiedad valorada en $38,000.
El ciudadano llegó a su residencia y observó daños a la cerradura de la puerta principal de su residencia.
Del interior se apropiaron ilegalmente, de $17,000 en efectivo, una Tablet Samsung y prendas en oro que se encontraban en uno de los dormitorios.
También le causaron daños al interior de una guagua Ford Transit 350, que fueron valorados en $5,000.
La propiedad hurtada fue valorada en $38mil.
El CIC de Aibonito continuará con la pesquisa correspondiente.