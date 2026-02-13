Una querella por escalamiento se reportó ayer, jueves en la carreterra PR-569 del barrio Sabana, en Orocovis, donde hurtaron propiedad valorada en $38,000.

El ciudadano llegó a su residencia y observó daños a la cerradura de la puerta principal de su residencia.

Del interior se apropiaron ilegalmente, de $17,000 en efectivo, una Tablet Samsung y prendas en oro que se encontraban en uno de los dormitorios.

También le causaron daños al interior de una guagua Ford Transit 350, que fueron valorados en $5,000.

La propiedad hurtada fue valorada en $38mil.

El CIC de Aibonito continuará con la pesquisa correspondiente.