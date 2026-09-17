Escaladores hurtaron ayer, miércoles, propiedad valorada en $108,172.99, de una residencia en la urbanización Villa Rica, en Bayamón, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el querellante, alguien le ocasionó daños a la puerta de entrada de la vivienda y se apropió de una cantidad no precisada de equipos electrodomésticos, varias carteras de la marca Louis Vuitton y mercancía de ropa de boutique.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.