Escaladores hurtaron un arma de fuego y prendas con un valor que sobrepasa los $4,000 de una residencia ubicada en la urbanización San Antonio, en Coamo.

Según el informe de novedades de la Policía, el propietario de la vivienda reportó el delito a la 1:14 a.m. tras encontrar forzada la cerradura de la puerta de la marquesina.

Narró que, salió el 2 de junio a eso de las 2:00 a.m. de su casa y cuando regresó a eso de la medianoche de hoy, se percató que habían escalado su hogar.

De acuerdo con el inventario se apropiaron de prendas en oro valoradas en $4,105, un bulto color negro y rojo valorado en $80 y del closet del cuarto sacaron un revólver marca Taurus modelo 85, color plata y de calibre .38, para el cual tenía una licencia expirada desde el 17 de julio de 2008.

Se le dió conocimiento al sargento Luis Ortiz de la División de Servicios Técnicos y el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.