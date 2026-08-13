Una residencia ubicada en la calle Sun Bay de la urbanización Village at The Hill, en Ceiba fue escalada durante la noche de ayer, miércoles.

Según el informe de novedades de la Policía, alguien forzó el portón de la puerta corrediza de la parte posterior de la residencia, logrando acceso al interior de la misma.

Se apropiaron de unos $20,000 en efectivo de una caja fuerte y un reloj valorado en unos $5,000.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área Fajardo.