Escaladores huyen con $20,000 de supermercado en Vega Alta
Ocasionaron daños a 11 máquinas tragamonedas.
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El supermercado L-A Supermarket, situado en la carretera PR-690, barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta, fue escalado esta madrugada, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
De acuerdo con la información preliminar, el encargado del negocio notificó a las 4:40 a.m. de hoy, martes, que tres individuos forzaron una puerta de metal ubicada en la parte posterior del establecimiento y obtuvieron acceso al interior.
Los escaladores ocasionaron daños a 11 máquinas tragamonedas, dos cajas registradoras y una caja fuerte. En total hurtaron aproximadamente $20,000 en efectivo.
Además, sustrajeron mercancía del supermercado, cuya cantidad y valor aún no han sido determinados.
También ocasionaron daños a un cajero automático (ATM), del cual se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero.
La agente Ariz Navedo, del Distrito de Vega Alta, investigó inicialmente los hechos y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.