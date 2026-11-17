El supermercado L-A Supermarket, situado en la carretera PR-690, barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta, fue escalado esta madrugada, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el encargado del negocio notificó a las 4:40 a.m. de hoy, martes, que tres individuos forzaron una puerta de metal ubicada en la parte posterior del establecimiento y obtuvieron acceso al interior.

Los escaladores ocasionaron daños a 11 máquinas tragamonedas, dos cajas registradoras y una caja fuerte. En total hurtaron aproximadamente $20,000 en efectivo.

Además, sustrajeron mercancía del supermercado, cuya cantidad y valor aún no han sido determinados.

También ocasionaron daños a un cajero automático (ATM), del cual se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero.

La agente Ariz Navedo, del Distrito de Vega Alta, investigó inicialmente los hechos y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.