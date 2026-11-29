Un ciudadano radicó esta madrugada una querella por escalamiento tras llegar a su residencia ubicada en la carretera 967 del barrio Las Tres T en Río Grande y encontrarse con los daños en la entrada.

Según manifestó el querellante, alguien forzó la ventana del lado izquierdo de la puerta principal de su hogar, logrando acceso al interior de la propiedad, de donde se apropió ilegalmente de un reloj marca Rolex, cuatro relojes marca Seiko, cuatro monedas antiguas, dos cadenas de oro con figuras de San Lázaro confeccionadas en oro y un anillo de matrimonio.

También hurtaron el disco duro de las cámaras de seguridad.

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La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en $28,400.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, continúan con la pesquisa.