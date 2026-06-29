Escaladores le vacían la bóveda a la tienda Pepe Ganga de Manatí
Se llevaron hasta las grabaciones de las cámaras de seguridad.
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La Policía investiga una querella por escalamiento en la tienda Pepe Ganga ubicada en el centro comercial Monte Real Shopping Center de la carretera PR-2 en Manatí.
Según la querella, esta mañana se percataron que alguien logró acceso al interior del negocio y rompió la puerta de la bóveda hurtando aproximadamente $25,000 en efectivo.
También huyeron con los discos de grabación de las cámaras de seguridad.
El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.