La Policía investiga una querella por escalamiento en la tienda Pepe Ganga ubicada en el centro comercial Monte Real Shopping Center de la carretera PR-2 en Manatí.

Según la querella, esta mañana se percataron que alguien logró acceso al interior del negocio y rompió la puerta de la bóveda hurtando aproximadamente $25,000 en efectivo.

También huyeron con los discos de grabación de las cámaras de seguridad.

El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.