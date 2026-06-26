La estación de gasolina Puma localizada en la en la carretera PR-685, en Manatí, fue escalada durante la madrugada de hoy, viernes, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según datos preliminares, a eso de las 5:00 a.m. un empleado que se percató que alguien le ocasiono daños a los candados del portón de seguridad y forzaron de la puerta principal, lograron acceso al interior.

Los escaladores hurtaron $3,093 en efectivo de las cajas registradoras y le ocasionaron daños a la máquina de ATM.

El agente Jonathan Alicea Díaz adscrito al distrito de Manatí, de la Policía de Puerto Rico, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.