El restaurante Charlie Oriental Flavor, localizado en el kilómetro 5.6 de la carretera PR-867, en Toa Baja, fue escalado esta madrugada, informó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante denunció que alguien le ocasionó daños a la puerta principal y al portón en metal de seguridad, logrando acceso al interior para apropiarse de una caja fuerte de seguridad que contenía $11,000 en efectivo, aproximadamente, y dos cajas registradoras.

El valor de los daños a la propiedad no fue estimado.

La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, continuará con la pesquisa.