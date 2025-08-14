Policías municipales de Carolina investigaron un escalamiento, en el colmado Super Ahorros Eliud en la carretera PR-853, en ese pueblo.

Según alegó la querellante, esta mañana que al llegar a trabajar se percató que la puerta principal estaba rota y al entrar se percató que se apropiaron ilegalmente de mercancía, valorada en $24,000.

Se presume que el escalamiento ocurrió en horas de la madrugada de hoy, jueves.

El policía Sergio Rivera investigó y refirió el caso al CIC de Carolina.