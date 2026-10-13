( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

El supermercado Econo situado en la carretera PR-2 del barrio Santana en Arecibo, fue escalado esta madrugada para hurtar todo el dinero de la bóveda, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno o más escaladores forzaron la puerta lateral del establecimiento y lograron acceso al interior.

Acto seguido, forzaron varias puertas hasta llegar a la oficina donde se encontraba la bóveda la cual abrieron por la fuerza y se apropiaron ilegalmente de unos $16,000.

Además, ocasionaron daños al sistema de cámaras de seguridad y se llevaron la grabadora.

El agente Axel Andújar Vélez, adscrito al Precinto 207 Sabana Hoyos de Arecibo, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.