Como “indignante e inaceptable” catalogó la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, el que maleantes escalaran en la madrugada de este sábado las instalaciones del Albergue de Animales Salvando Vidas, de donde cargaron con cámaras de seguridad y unidades de aire acondicionado.

La alcaldesa también dijo que los malhechores dañaron propiedad pública durante el escalamiento.

“Este escalamiento es indignante e inaceptable. Quienes irrumpieron en estas instalaciones no solo causaron daños a la propiedad pública, sino que atentaron contra un espacio dedicado a proteger la vida y el bienestar de animales rescatados del abandono y el maltrato. Cada equipo sustraído y cada daño provocado afectan directamente la labor que realizamos con tanto esfuerzo y compromiso”, manifestó Sifre Rodríguez en comunicado de prensa.

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Precisó que, tan pronto como el municipio supo del robo, la alcaldesa se comunicó con la Policía de Puerto Rico y estableció comunicación con el coronel Trinidad y con la capitana Méndez, en representación de la Policía Municipal de Ponce.

El CIC de Ponce se hizo cargo de la pesquisa.

Se adelantó que, como parte de la investigación, las autoridades evaluarán las grabaciones disponibles y cualquier otra evidencia que permita identificar a los responsables.

“Mientras nuestros empleados y voluntarios trabajan incansablemente para sacar adelante este albergue y brindarles una nueva oportunidad a nuestros animales, resulta repudiable que personas inescrupulosas irrumpan y afecten estas instalaciones”, sostuvo la alcaldesa.

Sifre Rodríguez aseguró que el municipio colaborará plenamente con las autoridades y será firme en reclamar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

“No vamos a permitir que la criminalidad empañe ni detenga la extraordinaria misión de Salvando Vidas. Confiamos en que la investigación permitirá identificar a los responsables y exigimos que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Dañar la propiedad del pueblo es dañarnos a todos”, puntualizó la ejecutiva municipal.

El municipio de Ponce exhorta a cualquier persona que posea información relacionada con este incidente a comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico.