El dispensario de cannabis medicinal Best Buds, ubicado en la carretera PR-686, zona industrial, en Vega Baja fue escalado en la madrugada de hoy, miércoles, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante informó que varias personas le ocasionaron daños a la puerta principal del establecimiento y obtuvieron acceso al interior del mismo.

Los escaladores se apropiaron de múltiples cápsulas, productos comestibles y equipos utilizados para parafernalia.

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en aproximadamente $3,167.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.