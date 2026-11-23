Un escalamiento fue reportado, hoy lunes, esta madrugada, en el negocio de donas Krispy Kreme, situado en el centro comercial Plaza del Norte, en Hatillo.

Según informó el querellante, alguien rompió la puerta de cristal lado norte, logrando acceso al interior, llegando hasta donde se encontraba la caja fuerte.

Le rompieron los goznes de la caja de seguridad, apropiándose ilegalmente de $2,533 en efectivo.

Continúa con la pesquisa la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.