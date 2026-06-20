La Segunda Iglesia Pentecostal, ubicada en la comunidad Jardines de Canóvanas, fue visitada por maleantes que se llevaron un generador eléctrico, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:18 p.m. de hoy, sábado.

El querellante indicó a la Policía que “alguien obtuvo acceso a dicho lugar y se apropió de una planta eléctrica Kraftwerk 2.0, 2350i Inverter Generator 2350 /1900, la cual se encontraba en el interior de la iglesia”, detalla el informe de novedades.

La propiedad tiene un valor aproximado de $600.

El agente Gregorio Rivera, adscrito al distrito policiaco de Canóvanas, tiene a su cargo la investigación de estos hechos.