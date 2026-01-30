Escaladores se apropiaron de unos $8,000 en efectivo del negocio La Pollada que está ubicado en la calle José Quinton, en Coamo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, uno o varios delincuentes forzaron la puerta frontal de dicho establecimiento, logrando acceso al interior donde se apropiaron del dinero en efectivo.

Además, le causaron daños a la caja registradora, a las cámaras de seguridad y a varias máquinas tragamonedas.

Se calcula que la cuantía de los daños sobrepasa los $4,500.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.