Agentes adscritos al Precinto de Cupey, investigaron una querella por escalamiento, reportada en la mañana de hoy, lunes, en la oficina de administración del residencial Alturas de Cupey, en San Juan.

La administradora del residencial denunció que esta mañana cuando se disponía a entrar a la oficina encontró la cerradura de la puerta de entrada forzada y abierta.

Al entrar observó la puerta del armario sin llave, la caja fuerte se encontraba abierta y no estaban los $2,565.66 que estaban guardados.

La agente Emiliana Avilés, del Precinto de Cupey, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal del CIC de San Juan.