La Policía Municipal de San Juan investigó tres querellas por escalamiento reportadas por comerciantes esta mañana por hechos ocurridos en el centro comercial Ashford Gallery Plaza en Condado.

El primero, se reportó en el negocio Ponte Fresco, donde alguien forzó el portón y la puerta del local logrando acceso al interior y hurtaron el dinero que se encontraba en la caja registradora.

En el negocio Yogen Früz, forzaron el portón del edificio y se apropiaron ilegalmente de dinero en efectivo.

En el tercer negocio entraron tras ocasionar daños al portón para robar dinero.

Al momento se desconoce la cantidad total de dinero que fue hurtada de estos negocios. No se ofreció un estimado de los daños a la propiedad.

Estos casos fueron investigados por la policía municipal de San Juan, Yoneiry Flores.