Una querella por un escalamiento en el Supermercado Mi Gente, ubicado en la carretera PR-172, en Caguas, fue reportada a eso de las 3:20 a.m. de hoy, lunes.

Según informó el querellante, que alguien forzó la puerta principal del negocio y del interior hurtaron alrededor de $8,000 en efectivo.

No se precisó si se lograron captar imágenes en las cámaras de seguridad.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, continuarán con la pesquisa