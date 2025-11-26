El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, investiga un escalamiento reportado esta mañana en la gasolinera Texaco, localizada en la carretera PR-3, en Ceiba.

El querellante llegó poco antes de las 6:00 a.m. y se percató que alguien había forzado posterior, logrando acceso al interior donde se apropiaron de $150 de la caja registradora, una cantidad indeterminada de cartones de cigarrillos de diferentes marcas y cigarrillos electrónicos.

Al momento no se ha realizado inventario completo de la propiedad hurtada y los daños no fueron estimados.

En lo que va de año se han reportado en toda la isla 2,202 escalamientos, lo que refleja un aumento de un 3% en comparación la misma fecha en el 2024.