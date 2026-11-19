Un vagón con equipo de construcción que pertenece a la compañía ABC Rental Equipment situado en la carretera PR-152 del barrio Quebradillas, en Barranquitas, fue escalado ayer, miércoles.

Según informó el querellante, alguien logró acceso al interior de un contenedor tipo vagón el cual es utilizado como almacén del negocio del cual se apropiaron ilegalmente de siete mini mezcladoras de cemento eléctricas de color anaranjado.

La propiedad hurtada fue valorada en $4,193.

La pesquisa se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.