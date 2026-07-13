Las autoridades investigan un escalamiento en el área de la flota de vehículos de la administración del residencial Villa España, en Puerto Nuevo.

Según la querellante, esta mañana se percató que alguien causó daños y forzó su entrada al interior del lugar, apropiándose de herramientas y equipo.

El valor de la propiedad hurtada, que pertenece al gobierno, fue estimado en $10,074.58. No se precisó la agencia.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan tiene a cargo la pesquisa.