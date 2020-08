El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, defendió la imagen de la agencia tras el arresto de un sargento, un retirado y dos policías, quienes presuntamente mientras laboraban para la División de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de Humacao cometieron actos de corrupción.

A su vez, sostuvo que el grupo que considera que le falló al pueblo y al negociado que representa, será suspendido de empleo y sueldo, una vez reciba la documentación requerida para cumplir con las disposiciones del reglamento en estos casos.

“Estas acciones de este grupo y los que han surgido en la historia de la Policía de Puerto Rico, no deben manchar el trabajo y el esfuerzo de la inmensa mayoría de la Policía que trabaja en ley y en orden en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No hay cabida, no hay espacio para este tipo de comportamiento que denigra el trabajo excepcional y sacrificado trabajo y de vocación de los compañeros que componen el cuerpo de la Policía”, expresó Escalera Rivera en entrevista con Primera Hora.

El Negociado Federal de Investigaciones diligenció esta madrugada las órdenes de arresto contra el agente Quermie Márquez Rivera, retirado, quien es sobrino del alcalde de Maunabo; el sargento Miguel Conde Vellón, con más de 30 años de servicio; y los agentes Carlos Boyrie Laboy y Luis M. Rodríguez García.

“Esta es una situación que ocurre no en drogas nada más, ocurre en distintas agencias de gobierno, la Policía no es la excepción y en policías de la Uniformada que se corrompen… no tienen cabida aquí. Has visto lo que ha pasado con estos casos en el pasado anteriormente, han sido convictos, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, prueba deben tener las agencias federales para hacer estos arrestos”, sostuvo Escalera Rivera.

Manifestó que muchas de estas investigaciones las genera el propio negociado tras ser referidas por un supervisor, denuncias de ciudadanos y por confidencias.

“Estas son situaciones, decisiones muy personales. (El sargento) estaba con el uniforme equivocado en el lugar equivocado, porque el servidor público que está en la Policía, que tiene vocación, que tiene amor a servicio al pueblo de Puerto Rico puede tener 30 o 40 años y no le va a fallar ni al pueblo ni a su familia”, respondió el funcionario, al preguntar sobre la gravedad de las denuncias contra el sargento con una amplia carrera en ese negociado.

El comisionado, a su vez, defendió el proceso de reclutamiento del personal del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, que incluye hasta una prueba de polígrafo, al ser cuestionado sobre los sucesos que culminaron con los arrestos y porque todavía laboraban en esa división.

“Hasta prueba de polígrafo se le realizan… es bien estricto ahora por los casos que han ocurrido en el pasado, hay unos requisitos que tienen que pasar para estar en la unidad… yo no sé si estaban ya en la unidad (cuando se pusieron en vigor las guías de reclutamiento)”, aseveró.

Mientras, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, también se expresó indignado por las detenciones.

“Esta mañana fui informado que cuatro miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico fueron arrestados por parte de autoridades federales. Sin duda, esto causa indignación y mucha tristeza. Cada miembro de la Policía tiene la responsabilidad de actuar conforme a las leyes y reglamentos. Quien viole estos estatutos debe ser procesado oportunamente. Aunque a estas personas les cobija el derecho constitucional de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, los mismos enfrentarán los procesos administrativos correspondientes del Negociado. La Policía es ejemplo de servicio público, compromiso y respeto. Debemos continuar trabajando para mantener esa imagen y no podemos permitir que personas inescrupulosas dañen el nombre del Negociado de la Policía”, expresó Janer.