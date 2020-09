El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Henry Escalera Rivera, apostó al compromiso de su personal ante las amenazas de un nuevo movimiento de brazos caídos por el retraso en el pago de horas extra, las renuncias y retiros registrados desde el 2017 y un repunte en los casos del Covid-19 entre sus filas.

El funcionario aseguró que ya se culminó la evaluación de los expedientes para el pago de horas extras trabajadas durante la emergencia ocasionada por la pandemia y se encuentran en espera de que se concreten los acuerdos entre la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda para efectuar los pagos que requieren de un pareo de fondos de 25% con el 75% que les otorga la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

A través de las redes sociales han circulado mensajes que advierten que el país se quedaría sin seguridad en las calles ya que llevan unos seis meses que no reciben estos pagos y se están agotados física y mentalmente debido a los turnos de trabajo de 12 horas diarias.

“A veces se dan estas expresiones por redes sociales, pero entendemos que cuando más rápido se les ha pagado (las horas extra) ha sido en este tiempo, con el 30% de aumento que se les dio a los agentes se les ha hecho justicia y entendemos que el policía está bien comprometido con servirle al pueblo de Puerto Rico…próximamente este dinero se le va a pagar a los compañeros”, indicó Escalera Rivera.

Sin embargo, no conoce el estimado de horas extra que se pagaría, la cantidad de dinero ni en qué fecha lo recibirán.

Sobre el impacto en la seguridad de Puerto Rico si se concreta un movimiento que provocaría una avalancha de ausencias como ocurrió entre finales del 2018 y principios del 2019, en un momento en que tienen unos 500 agentes en cuarentena preventiva y 123 casos positivos al Covid-19 y problemas para llenar las bajas que experimentan durante los pasados tres años, no quiso especular.

Para el mes de junio, en el NPPR un 12.5% de la fuerza policíaca se encontraba inactiva o en funciones administrativas, un panorama que ha continuado transformándose.

“Entiendo que los policías están comprometidos con el pueblo de Puerto Rico y que esto no se va a dar, yo no voy a especular si va a pasar algo que escribió una persona en una plataforma social y yo entiendo que eso no va a pasar… eso no va a pasar, se le ha pasado correctamente y se les ha hecho justicia salarial y todo lo que se ha hecho nosotros estamos trabajando y esforzando para el beneficio de los policías”, respondió.

Escalera Rivera recordó que estas nóminas se trabajan de manera manual, ya que todavía no está en funciones el sistema electrónico integrado y en muchos casos se devuelven los documentos por errores al momento de redactarlos, lo cual invalidan la reclamación.

Agregó que, esta quincena se pagó cerca un millón de dólares en horas extra y alrededor de $9 millones en el mes de junio.

Busca recursos

Los 119 cadetes de la clase 230 comenzaron sus cursos ayer, lunes, en la Academia de la Policía en Gurabo como parte de las iniciativas que se iniciaron el año pasado para reclutar más policías. Se espera que para enero se gradúen 130 cadetes de la clase 229.

El proceso también fue criticado a través de varias plataformas sociales ya que el grupo que viva más distante tendrá que pernoctar en los dormitorios donde hay camas literas y compartir los baños lo que, según los críticos, aumentaría el riesgo de contagios con el Covid-19.

“Vamos a seguir el reclutamiento continuo para seguir reforzando la necesidad de personal, sí tenemos que reconocer que por distintas situaciones hace falta reclutar”, aseveró Escalera Rivera, quien aseguró que la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento ha tomado las medidas de distanciamiento social y se han dividido los grupos para disminuir las probabilidades de contagios.

Al preguntarle sobre las medidas preventivas adicionales tomadas ante el repunte de casos positivos al coronavirus en el NPPR, donde han fallecido tres agentes, manifestó que esta semana se han distribuido un millón de mascarillas y continuarán supliendo con desinfectantes de manos y detergentes los cuarteles.

Permanecen cerrados la División de Finanzas, el distrito de Las Piedras, la Oficina de Investigaciones Administrativas, las divisiones de Drogas y Narcóticos Metropolitana y Fajardo y la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas.

“Hacemos un llamado para que los agentes, aunque estén fuera de horas de trabajo se protejan porque hay distintas maneras de contagiarse y a los supervisores hacemos un llamado a que estén pendiente a que las estén usando (mascarillas) en su área de oficina, que no se pueden confiar ni dejar de tomar las medidas”, sentenció.

Nuevamente, el NPPR se encuentra delineando planes trabajo para enfrentar los disturbios generados por regateo y personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública en violación a la Orden Ejecutiva 2020-062, principalmente los sábados como quedaron captados en vídeos en Yabucoa, Barceloneta, Bayamón y en la zona metropolitana, que cubre las zonas turísticas de San Juan e Isla Verde.

“Los 13 comandantes de área están con sus planes para hacer cumplir la orden, sí hay que reconocer que hay una escasez (de personal), pero estamos en el proceso. Aquí hay unos planes de trabajo, nosotros hemos atendido distintas situaciones que han surgido”, dijo Escalera Rivera.