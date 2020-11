El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, negó hoy que sus estrategias contra la violencia contra la mujer hayan fracasado tras la firma a finales de octubre de la orden ejecutiva que declara este asunto como un servicio prioritario del gobierno.

Desde la firma del decreto, que también le ordena la creación de un Negociado de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, solo en noviembre, cuatro mujeres han sido asesinadas: Carmina Roldán González de 72 años; Nilda Alvarez Lugo de 64; Lucrecia de los Santos de 49 años y una joven que no ha sido identificada por las autoridades que fue baleada anoche en Toa Baja.

Ninguno de estos cuatro casos ocurridos después de haber sido impartido estas directrices, que incluyen la creación de un protocolo de investigación en casos de muertes violentas de mujeres por razón de género, han sido esclarecidos.

“No es que el decreto no ha funcionado, hay situaciones particulares en cada caso, hay asesinatos que son dentro de residencias, es bien difícil que usted pueda evitar un asesinato dentro de una residencia, va a depender de las circunstancias. La Policía está comprometida en crear la División de Delitos contra la Mujer, tenemos unidades especializadas para investigarlos, es un proceso que se está dando, pero no necesariamente que no esté trabajando la orden ejecutiva”, respondió Escalera Rivera, durante una conferencia de prensa para anunciar el inicio de la campaña para evitar los disparos al aire en la temporada navideña.

“Hasta el momento ninguno…Son investigaciones que apenas están comenzando”, respondió por su parte, el teniente coronel Rolando Trinidad quien dirige la Comisaría Auxiliar de Investigaciones Criminales, quien considera que cada caso tiene su peculiaridad.

Ambos funcionarios indicaron que las unidades especializadas tanto del NPPR como del Departamento de Justicia y la Administración de Tribunales están trabajando activamente junto a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y cuentan con personal debidamente adiestrado para estas investigaciones mientras se crea la nueva unidad.

“La Policía está atendiendo estos casos con la prontitud y la seriedad que estos casos ameritan”, agregó Escalera Rivera.

En estos momentos el NPPR está en el proceso de solicitar una partida presupuestaria para crear el nuevo negociado, pero no tienen una fecha para que entre en funciones.

Encaminada pesquisa del crimen de Alexa

De su lado, Trinidad, aseguró que está activa la investigación del asesinato de la mujer trans Neulisa Luciano Ruiz, conocida como Alexa, ocurrido el 24 de febrero en la intersección de las carreteras PR-165 y 865, en Toa Baja, con la colaboración de la Fiscalía Federal y personal del Negociado Federal de Investigaciones FBI, en inglés).

“Estamos compartiendo información y recursos de investigación para poder hacerle justicia a la joven Alexa…Los casos se radican cuando estén listos, es de conocimiento público que identificamos unas personas que aparecieron en un vídeo que hacían una serie de improperios y unas acciones en contra de la víctima, se desarrolló, se compartió expediente con el FBI, se compartió información con la fiscalía federal y obviamente la pandemia ha afectado todos los procesos en Puerto Rico…Que no quepa la menor duda de que el caso está muy bien encaminado y que tenemos mucha fe en que le vamos a hacer justicia a la joven”, puntualizó Trinidad.

Desde el inicio de la pesquisa el FBI reveló que está colaborando en la pesquisa de las autoridades por el asesinato de la mujer trans Alexa, en un crimen considerado por numerosas figuras, incluyendo la gobernadora Wanda Vázquez como un crimen de odio.