El Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo espera por la identificación formal y los resultados de la autopsia del cadáver de una mujer que fue encontrado durante la tarde de ayer, domingo, en avanzado estado de descomposición en el patio de su residencia, ubica en el barrio Puerto Real, en Vieques.

Aunque aún no ha sido identificada oficialmente por la Policía, se cree que se trata de Yarelis González Lanzó de 37 años, cuya familia y amistades no sabían de ella desde el 22 de noviembre, sin embargo, no se había radicado una querella de persona desaparecida, indicó la teniente Glenda Román, directora interina del CIC de Fajardo.

Los investigadores continuarán hoy realizando las entrevistas de rigor, entre ellas a su actual compañero consensual quien se encuentra en la residencia de familiares. Su pareja cumplió 5 años de prisión por cargos federales por violación a la Ley de Armas.

“El cuerpo fue encontrado en el patio donde ellos vivían, envuelto en sábanas y atado con sogas”, sostuvo la teniente, quien no adelantó si tenía signos de violencia visibles o si en la residencia se encontró alguna otra escena relacionada con los hechos.

La pareja llevaba una relación de dos años y no existen incidentes de violencia doméstica reportados entre ambos.

González Lanzó fue víctima en casos previos de violencia doméstica y el último caso registrado ocurrió en el 2019. Esa pareja murió.

La pareja no tiene hijos en común, ella tiene dos hijos, los cuales fueron removidos hace varios años por el Departamento de la Familia.

El agente Jorge Encarnación, adscrito a la División de Homicidios de Fajardo junto a la fiscal Karen Carlo Pérez continúan con la investigación.

El caso continúa clasificado como una muerte sospechosa y no ha sido adjudicado en las estadísticas diarias de asesinatos del Negociado de la Policía de Puerto Rico.