Luego de más de dos años y medio del accidente que causó la muerte de Justin Santos, hermano del cantante Arcángel, la madre de ambos, Carmen Santos, llegó esperanzada al tribunal ante el comienzo del juicio en su fondo el lunes.

La acusada por ocasionar el accidente mientras conducía en estado de embriaguez, Mayra Enid Nevárez Torres, de 49 años de edad, optó por que el juicio sea por tribunal de derecho, lo que significa que no habrá un jurado y la evaluación de la prueba estará a cargo de la juez Wanda Cruz Ayala.

Después de que lo pidiera mediante una moción, Nevárez Torres confirmó hoy ante la jueza su renuncia a su derecho constitucional a un juicio por jurado y se declaró “no culpable”.

Esa determinación no ha tenido efecto en el ánimo de Carmen Santos, quien entró a la sala para la primera vista del juicio, que se está llevando a cabo en el Centro Judicial de Caguas, a donde fue movido desde el Tribunal de San Juan, que tiene áreas que siguen en remodelaciones desde que un fuego afectó las instalaciones.

“Confiada en el sistema”, se limitó a manifestar Carmen Santos, acompañada de allegados. Ante la pregunta del tiempo que ha transcurrido desde que se comenzó a ver el caso, expresó que el “dolor sigue intacto como si fuera el primer día, pero con mucha tranquilidad de que por fin empezamos este proceso”.

En reacción a la determinación de que la prueba de alcohol podrá usarse, Carmen Santos recalcó que cree “en la justicia y creo que lo que está pasando es lo justo”.

“Ella (Nevárez Torres) debe permanecer con la prueba de alcohol, porque es lo que necesita Puerto Rico, para que ya las personas piensen y analicen... no es que no se tomen un trago, pero que piensen en las consecuencias al salir de las fiestas, si verdaderamente pueden hacerlo o no, y eso es lo que estamos viendo aquí, y es lo que va a pasar”.

Aunque la defensa intente nuevamente a poner en duda la prueba de alcohol durante el juicio, la mujer recalcó que prevalecerán porque “ya lo han hecho y fuimos a donde ellos (la defensa) quisieron, y la prueba se devolvió al caso. Haremos lo mismo”.

“Estamos con la verdad. No estamos con inventos. Estamos aquí y vamos a ver la prueba de nuevo”, acotó.

Por su parte, la fiscalía informó al tribunal que llamará 24 testigos, cuya mayoría fue juramentada, algunos de forma presencial y otros a través de videoconferencia. Luego fueron excusados, con la excepción de un agente de la Policía, quien sería el primero en declarar, y otras dos personas quedaron avisadas de que podrían ser llamadas para declarar.

Posteriormente, la vista recesó a media mañana para que las partes se reúnan con la intención de tratar de estipular prueba y quizás la declaración de algún testigo.

Los hechos en este caso se remontan a la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando Santos guiaba un vehículo Can-Am por el puente Teodoro Moscoso, en San Juan. De acuerdo con la investigación policíaca, la mujer invadió el carril al conducir en contra del tránsito e impactó el vehículo conducido por Santos en el que viajaba como pasajero Monserrate Gandía.

Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson con .29% de alcohol en la sangre, según los resultados de la prueba que se le realizó.

El proceso judicial se atrasó debido a que otra jueza determinó eliminar la prueba de alcohol, pero el Tribunal de Apelaciones la reinstaló, mientras que el Supremo rechazó revisar la orden.

Entre los presentes en la vista de este lunes estaban la madre y otros allegados de Lara Camila González Ortiz, de 21 años, quien falleció el 7 de septiembre de 2023 después de que el auto en el que viajaba fuera chocado por un conductor que se fue a la fuga, en Vega Baja.

De acuerdo con la investigación del Negociado de la Policía, la joven iba como pasajera en un auto Ford Mustang, color blanco, del 2013, que conducía Melvin Camilo Matthews Medina, presuntamente de “manera negligente, temeraria y en aparente estado de embriaguez”.

“Somos hermanas en el dolor”, destacó Carmen Santos, en relación a Johanna Ortiz Rolón, madre de González Ortiz. “Estamos en la misma situación... es lo que estamos haciendo, apoyándonos unas a otras para que se haga justicia. Somos dos y muchas más que están atravesado por la misma situación”.

“El hecho que estoy aquí a dos años y pico... siempre he dicho desde el día uno que aunque pasen diez años estaré aquí, porque lo estoy haciendo es por Justin y por un montón de madres que por este proceso tienen que llegar a negociaciones no justas”, afirmó.