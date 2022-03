Las autoridades aguardarán por los resultados de la autopsia de un bebé de dos meses que fue encontrado muerto por sus padres durante la mañana de hoy, viernes, mientras pernoctaban en la casa de los abuelos localizada en la urbanización Country Club, en Río Piedras.

Inicialmente, a eso de las 8:45 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico y posteriormente los paramédicos certificaron no tenía signos vitales. No está claro si lograron llevarlo a una institución hospitalaria.

Poco antes, su padre lo buscó en la cuna y se percató que estaba frío, no respondía y observó que había vomitado.

El infante, que era el primer bebé procreado por la pareja, tenía problemas para asimilar ciertas fórmulas de leche, informó el Negociado de la Policía.

La criatura no tenía signos de violencia visibles.

De acuerdo con los padres, anoche le dieron un biberón y lo acostaron en su cuna.

La muerte de este infante permanece como una sin causa determinada, por lo que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia y los análisis de rigor.

El agente Pedro González Reyes, de la División de Agresiones del CIC de San Juan, junto a la fiscal Valeria Malavé Cosme, continuarán con la investigación.